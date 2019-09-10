В Украине провели уникальную операцию беременной женщине: все детали

Уникальную операцию беременной женщине провели в Виннице. Хирурги института Амосова приехали туда из столицы, поскольку пациентку нельзя было транспортировать. Сложнейшую операцию делали шесть часов 14 специалистов одновременно.

Дело в том, что у женщины на 26 неделе беременности оторвался тромб легочной артерии. И она, и неродившийся ребенок находились в критической ситуации, пишет ТСН.

Без операции женщина бы погибла, но хирургическое вмешательство было очень рискованным из-за беременности.

Чтобы удалить тромб, врачам пришлось остановить сердуе беременной почти на час. Директор института Амомова Василий Лазоришинец рассказал о подробностях операции.

Беременной провели уникальную операцию в Украине (фото: pixabay.com)

"Сложность заключалась в том, чтобы сохранить ребенка. Сердце было остановлено 57 минут. Когда забрали тромбы, запустили сердце. На этот момент работал аппарат искусственного дыхания", - говорит специалист.

После операции пациентка чувствует себя хорошо. Она уже дома, готовится стать мамой девочки.

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