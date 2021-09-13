В Украине пронеслась серия страшных смерчей: "пылевой дьявол" (видео)

Отмечается, что атмосферное явление возникло 12 сентября, за 34 километра от Одессы.

На ролике видно, как пылевой стоп образуется в поле и "соединяет" между собой землю и небо.

Смерч в Запорожской области

Очевидцы заметили также смерч в Запорожской области. Бушевал он в поле, недалеко от села Анно-Опанлинка Мелитопольского района (ранее территория Приазовского района). К счастью, обошлось без пострадавших. Но масштабы стихии впечатляют.

Отметим, что такие торнадо из песка называются часто "пылевым дьяволом". Это выражение обычно используется в англоязычных странах.