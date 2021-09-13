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В Україні пронеслася серія страшних смерчів:"пиловий диявол" (відео)

Автор: Людмила Жукова

Смерчі в Україні пронеслися на вихідні 11 і 12 вересня. Так, наприклад, в Одеській області в селі Кремидівка спостерігалася величезний запорошений вихор, який ще називають "пиловим дияволом".

Про це повідомляється в одному з Telegram-каналів Одеси.

Відзначається, що атмосферне явище виникло 12 вересня, за 34 кілометри від Одеси.

На ролику видно, як пиловий стоп утворюється в полі і "з'єднує" між собою землю і небо.

Смерч у Запорізькій області

Очевидці помітили також смерч у Запорізькій області. Вирував він у полі, недалеко від села Ганно-Опанлинка Мелітопольського району (раніше територія Приазовського району). На щастя, обійшлося без постраждалих. Але масштаби стихії вражають.

Відзначимо, що такі торнадо з піску називаються часто "пиловим дияволом". Цей вислів зазвичай використовується в англомовних країнах.

Як ми раніше писали, під Тернополем випав гігантський град розміром з пельмені.

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