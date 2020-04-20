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В Украине на Пасху произошло сразу два землетрясения: толчки почувствовали люди

STYLERЖизнь    20.04.2020 - 08:57
В Украине на Пасху произошло сразу два землетрясения: толчки почувствовали люди
В Закарпатье на Пасху было землетрясение (коллаж РБК-Украина)

На Пасху на Закарпатье произошли подземные толчки

В Украине на Пасху произошли сразу два землетрясения. Подземные толчки были 19 апреля на Закарпатье. Эпицентр силы находился на глубине пяти километров под землей. Несмотря на то, что толчки были не очень мощными, местные жители почувствовали их и испугались. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Источники землетрясений находились в районе Ужгорода Закарпатской области на глубине 5 км. Первое землетрясение произошло в 08:45 19 апреля, его магнитуда составила 3,1 балла по шкале Рихтера. Вторые толчки произошли совсем скоро после первых около 10:25. Они были более слабыми - 1,5 балла.

В Украине на Пасху произошло сразу два землетрясения: толчки почувствовали людиНа Пасху в Украине произошли землетрясения (Скриншот)

Как известно, этот регион в Украине всегда был нестабильным в плане подземных толчков. Так, например, осенью карпатский мольфар предсказывал большое землетрясение в этой области. Он сообщал, что толчки могут достигнуть 8 баллов по 12-бальной шкале.

"Большая беда придет к нам. Природа устала от того, что мы с ней делаем. Если не опомниться вовремя, то будет плохо всем. Землетрясение может быть только предупреждением. Это будет скоро, но не сейчас", - говорил Михаил Тодорив.

Как мы ранее писали, у берегов Японии произошло мощное землетрясение.

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