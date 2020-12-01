В Україні проходить День добрих справ

День добрих справ #ЩедрийВівторок

Акція добрих ініціатив у країні проходить вже третій рік поспіль

1 грудня в Україні втретє проходить День добрих справ #ЩедрийВівторок. Це частина глобального благодійного руху #GivingTuesday, який зародився в США, мета якого – залучити якомога людей у філантропічні ініціативи.

У Zagoriy Foundation, фонді, який став одним з ініціаторів Щедрого вівторка, відзначили, що для того, щоб приєднатися до акції, досить зробити будь-яку добру справу. Допомагати можна не тільки фінансово, а також знаннями, навичками і талантами.

"На цей час в Україні в рамках Щедрого вівторка зареєстровано вже понад 200 благодійних ініціатив. Знайти цікаву ініціативу або зареєструвати власну можна на Карті добра. А для тих, хто все ще не знає, яку добру справу зробити - можна долучитися до фандрейзинговому марафону, який проходить на платформі dobro.ua, придбати сувенірну продукцію на сайтах благодійних фондів, яким довіряєте, або, скажімо, запропонувати літнім сусідам допомогти з оплатою комунальних платежів онлайн. Вибір хороших справ не обмежений", - йдеться в повідомленні.

У фонді також зазначили, що всеукраїнський День добрих справ вже третій рік поспіль підтримують школярі. Вони проходять Уроки доброти, які організовані фондом "Запорука" спільно з Zagoriy Foundation. Для координації їх ініціатив було створено новий напрям - #ЩедрийВівторокДіти.

Загалом, за даними Zagoriy Foundation з 2018 року до Щедрого вівторка приєдналися сотні тисяч українців, серед яких - 80 000 школярів з понад 300 шкіл з різних регіонів.

"Щедрий вівторок - це день, коли люди об'єднуються і показують, як системний підхід до благодійності змінює світ, - коментує координатор Щедрого вівторка Любов Раинчук - Звичайно, через пандемію більшість акцій відбувається онлайн, але ми не перестаємо радіти креативності українців і їхнього бажання брати участь у всесвітньому русі добра".

Глобальний рух #GivingTuesday виник в США у 2012 році. Його підтримують, зокрема, такі корпорації, як Facebook і PayPal, які за останні три роки направили на ініціативи руху понад $200 млн. У 2019 році завдяки #GivingTuesday вдалося зібрати більше мільярда доларів по всьому світу.

В Україні торік в ході Щедрого вівторка на благодійні цілі було зібрано 20 мільйонів гривень. В цілому, за даними дослідження українського центру вивчення громадської думки "Соціоінформ", серед українців інтерес до благодійності значно виріс.

Всеукраїнський День добрих справ #ЩедрийВівторок як частина #GivingTuesday вперше пройшов у 2018 році. Рух з'явилося завдяки ініціативній групі у складі Zagoriy Foundation, Благодійного фонду "Таблеточки", "Клубу Добродіїв", а також Українського форуму благодійників.