В Украине прогнозируют высокие цены на яблоки: что известно

В Украине прогнозируют высокие цены на яблоки на внутреннем рынке. Что, конечно будет выгодно для садоводов, но не очень для розничных покупателей.
Об этом рассказал агроном Игорь Бутковский, пишет Techhorticulture.
Из-за дорогой логистики, в Украину не будут завозиться польские яблоки, поэтому садоводы смогут продавать яблоки по "лучшей" цене.
"Есть несколько вариантов развития событий, но я думаю, что цена на яблоки будет хорошая. Одна из причин этого заключается в том, что в Украину не будут завозить яблоки из Польши или других стран из-за дорогой логистики. Поэтому наши садоводы смогут по лучшей цене продавать свой урожай, - говорит Бутковский.
По словам эксперта, многие производители в этом году не имели возможности ухаживать за своими садами, поэтому качественного яблока будет немного. А вот пригодного для переработки - наоборот.
При этом цена яблок на экспорт будет на таком уровне, как и обычно.
Стоимость отечественного фрукта в супермаркетах варьируется от 10 до почти 30 грн.
Цена яблок в Метро (скриншот)
Цена яблок в Ашане (скриншот)
Цена яблок в АТБ (скриншот)
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