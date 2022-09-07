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В Украине прогнозируют высокие цены на яблоки: что известно

Фото: цены на яблоки в Украине будут высокими (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине прогнозируют высокие цены на яблоки на внутреннем рынке. Что, конечно будет выгодно для садоводов, но не очень для розничных покупателей.

Об этом рассказал агроном Игорь Бутковский, пишет Techhorticulture.

В этом сезоне в Украине не будет польских яблок

Из-за дорогой логистики, в Украину не будут завозиться польские яблоки, поэтому садоводы смогут продавать яблоки по "лучшей" цене.

"Есть несколько вариантов развития событий, но я думаю, что цена на яблоки будет хорошая. Одна из причин этого заключается в том, что в Украину не будут завозить яблоки из Польши или других стран из-за дорогой логистики. Поэтому наши садоводы смогут по лучшей цене продавать свой урожай, - говорит Бутковский.

Качественных яблок будет немного

По словам эксперта, многие производители в этом году не имели возможности ухаживать за своими садами, поэтому качественного яблока будет немного. А вот пригодного для переработки - наоборот.

При этом цена яблок на экспорт будет на таком уровне, как и обычно.

Сколько стоят яблоки сейчас

Стоимость отечественного фрукта в супермаркетах варьируется от 10 до почти 30 грн.

Цена яблок в Метро (скриншот)

Цена яблок в Ашане (скриншот)

Цена яблок в АТБ (скриншот)

Ранее мы писали, где выгоднее покупать продукты - в селе или в городе.

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