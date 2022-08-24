Экономьте на покупках с бесплатными приложениями для магазинов: топ лучших
В наше непростое время важно вести размеренный образ жизни, ведь цены повышаются постоянно, а уровень доходов за ними не успевает. К счастью есть ряд приложений, которые могут облегчить нашу жизнь.
Какие приложения для экономии имеют самый высокий рейтинг, и какой функционал они предлагают - читайте в материале Styler далее.
Blix UKRAINE
Это универсальное приложение имеет очень высокую оценку от потребителей: 4,9 баллов. И не зря.
Blix UKRAINE позволяет не только узнавать о последних акциях и скидках. Здесь можно создавать списки покупок, добавлять дисконтные карты различных магазинов.
А еще здесь собраны бесплатные предложения: финансовая помощь семьям, карты волонтерства, лекарства, протезы, организации для помощи ВПЛ и тому подобное.
Из новых функций - актуальные потери врага. Также можно увидеть карту ближайших к вам убежищ.
Функционал приложения Blix UKRAINE (скриншот)
Скидки и акции Украины
Это приложение с оценкой 4,4 балла максимально простое для пользователя. По алфавитному порядку здесь расположен список магазинов, однако вы можете добавить в избранное те, в которые вы ходите чаще всего. Они будут показываться в начале списка.
Также можно добавить дисконтные карты, чтобы не носить с собой пластик.
Как пользоваться приложением (скриншот)
Love Sales - скидки и акции
Это приложение с рейтингом 4,6 баллов похоже на предыдущие. Оно имеет три основные функции: список каталогов, список магазинов (и акций и ним), а также возможность добавить дисконтные карты.
Функционал приложения Love Sales (скриншот)
Pokupon SuperDeal
Pokupon - это довольно известное приложение с рейтингом 4,8, которое предлагает приобрести купон и обменять его на процентную скидку в сфере развлечений, питания, фитнеса, туризма и тому подобное.
Приложение Pokupon SuperDeal (скриншот)
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