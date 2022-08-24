Экономьте на покупках с бесплатными приложениями для магазинов: топ лучших

В наше непростое время важно вести размеренный образ жизни, ведь цены повышаются постоянно, а уровень доходов за ними не успевает. К счастью есть ряд приложений, которые могут облегчить нашу жизнь.

Какие приложения для экономии имеют самый высокий рейтинг, и какой функционал они предлагают - читайте в материале Styler далее.

Blix UKRAINE

Это универсальное приложение имеет очень высокую оценку от потребителей: 4,9 баллов. И не зря.

Blix UKRAINE позволяет не только узнавать о последних акциях и скидках. Здесь можно создавать списки покупок, добавлять дисконтные карты различных магазинов.

А еще здесь собраны бесплатные предложения: финансовая помощь семьям, карты волонтерства, лекарства, протезы, организации для помощи ВПЛ и тому подобное.

Из новых функций - актуальные потери врага. Также можно увидеть карту ближайших к вам убежищ.

Функционал приложения Blix UKRAINE (скриншот)

Скидки и акции Украины

Это приложение с оценкой 4,4 балла максимально простое для пользователя. По алфавитному порядку здесь расположен список магазинов, однако вы можете добавить в избранное те, в которые вы ходите чаще всего. Они будут показываться в начале списка.

Также можно добавить дисконтные карты, чтобы не носить с собой пластик.

Как пользоваться приложением (скриншот)

Love Sales - скидки и акции

Это приложение с рейтингом 4,6 баллов похоже на предыдущие. Оно имеет три основные функции: список каталогов, список магазинов (и акций и ним), а также возможность добавить дисконтные карты.

Функционал приложения Love Sales (скриншот)

Pokupon SuperDeal

Pokupon - это довольно известное приложение с рейтингом 4,8, которое предлагает приобрести купон и обменять его на процентную скидку в сфере развлечений, питания, фитнеса, туризма и тому подобное.

Приложение Pokupon SuperDeal (скриншот)