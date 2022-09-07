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В Україні прогнозують високі ціни на яблука: що відомо

Фото: Ціни на яблука в Україні будуть високими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні прогнозують високі ціни на яблука на внутрішньому ринку. Що, звісно буде вигідно для садівників, але не дуже для роздрібних покупців.

Про це розповів агроном Ігор Бутковський, пише Techhorticulture.

Цього сезону в Україні не буде польських яблук

Через дорогу логістику, в Україні не будуть завозитися польські яблука, тому садівники зможуть продавати яблука за "кращою" ціною.

"Є декілька варіантів розвитку подій, але я думаю, що ціна на яблука буде гарна. Одна з причин цього полягає в тому, що в Україну не будуть завозити яблука з Польщі чи інших країн через дорогу логістику. Тож наші садівники зможуть за кращою ціною продавати свій урожай, - каже Бутковський.

Якісних яблук буде небагато

За словами експерта, багато виробників цьогоріч не мали змоги доглядати за своїми садами, тож якісного яблука буде небагато. А от придатного для переробки - навпаки.

При цьому ціна яблук на експорт буде на такому рівні, як і зазвичай.

Скільки коштують яблука зараз

Вартість вітчизняного фрукту в супермаркетах варіюється від 10 до майже 30 грн.

Ціна яблук в Метро (скріншот)

Ціна яблук в Ашані (скріншот)

Ціна яблук в АТБ (скріншот)

Раніше ми писали, де вигідніше купувати продукти - у селі чи у місті.

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