ua ru
Ср, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине прогнозируют высокие цены на яблоки: что известно

Новина українською →
Среда 07 сентября 2022 09:40
В Украине прогнозируют высокие цены на яблоки: что известно Фото: цены на яблоки в Украине будут высокими (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине прогнозируют высокие цены на яблоки на внутреннем рынке. Что, конечно будет выгодно для садоводов, но не очень для розничных покупателей.

Об этом рассказал агроном Игорь Бутковский, пишет Techhorticulture.

В этом сезоне в Украине не будет польских яблок

Из-за дорогой логистики, в Украину не будут завозиться польские яблоки, поэтому садоводы смогут продавать яблоки по "лучшей" цене.

"Есть несколько вариантов развития событий, но я думаю, что цена на яблоки будет хорошая. Одна из причин этого заключается в том, что в Украину не будут завозить яблоки из Польши или других стран из-за дорогой логистики. Поэтому наши садоводы смогут по лучшей цене продавать свой урожай, - говорит Бутковский.

Качественных яблок будет немного

По словам эксперта, многие производители в этом году не имели возможности ухаживать за своими садами, поэтому качественного яблока будет немного. А вот пригодного для переработки - наоборот.

При этом цена яблок на экспорт будет на таком уровне, как и обычно.

Сколько стоят яблоки сейчас

Стоимость отечественного фрукта в супермаркетах варьируется от 10 до почти 30 грн.

В Украине прогнозируют высокие цены на яблоки: что известно

Цена яблок в Метро (скриншот)

В Украине прогнозируют высокие цены на яблоки: что известно

Цена яблок в Ашане (скриншот)

В Украине прогнозируют высокие цены на яблоки: что известно

Цена яблок в АТБ (скриншот)

Ранее мы писали, где выгоднее покупать продукты - в селе или в городе.

Также читайте о приложения, которые помогают экономить.

Читайте РБК-Украина в Google News
цены
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь