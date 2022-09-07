В Україні прогнозують високі ціни на яблука: що відомо

В Україні прогнозують високі ціни на яблука на внутрішньому ринку. Що, звісно буде вигідно для садівників, але не дуже для роздрібних покупців.

Цього сезону в Україні не буде польських яблук

Через дорогу логістику, в Україні не будуть завозитися польські яблука, тому садівники зможуть продавати яблука за "кращою" ціною.

"Є декілька варіантів розвитку подій, але я думаю, що ціна на яблука буде гарна. Одна з причин цього полягає в тому, що в Україну не будуть завозити яблука з Польщі чи інших країн через дорогу логістику. Тож наші садівники зможуть за кращою ціною продавати свій урожай, - каже Бутковський.

Якісних яблук буде небагато

За словами експерта, багато виробників цьогоріч не мали змоги доглядати за своїми садами, тож якісного яблука буде небагато. А от придатного для переробки - навпаки.

При цьому ціна яблук на експорт буде на такому рівні, як і зазвичай.

Скільки коштують яблука зараз

Вартість вітчизняного фрукту в супермаркетах варіюється від 10 до майже 30 грн.

Ціна яблук в Метро (скріншот)

Ціна яблук в Ашані (скріншот)

Ціна яблук в АТБ (скріншот)