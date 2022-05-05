Украине прогнозируют победу на Евровидении 2022: шансы конкурентов минимальны

Сейчас коэффициент ставок на украинцев, которые исполнят песню Stefania, составляет целых 43%.

Тогда как ближайшие конкуренты идут от них с колоссальным отрывом - у итальянцев Mahmood & Blanco с песней Brividi всего 13%, следующая - Cornelia Jakobs с песней Hold Me Closer, у нее 11%.

Всего в конкурсе примет участие 40 стран участников. 66-й международный песенный конкурс будет состоять из двух полуфиналов и финала (10, 12, 14 мая).

Kalush Orchestra с песней Stefania будут выступать 10 мая в первом полуфинале под номером 6 на арене Пала Альпитур (Pala Alpitour) в Турине.

Смотрите, как прошла репетиция украинцев в Италии:

Трансляцию Евровидения можно будет смотреть на общественном телеканале UA: КУЛЬТУРА в 22:00 и на диджитал-платформах Суспільного Мовлення.