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Україні прогнозують перемогу на Євробаченні 2022: шанси конкурентів мінімальні

Колаж РБК-Україна: Євробачення 2022
Автор: Світлана Мащенко

Гурт Kalush Orchestra після другої репетиції конкурсного виступу на Євробаченні 2022 має ще більше шансів на перемогу згідно з прогнозами букмекерів.

Про це свідчать дані з офіційного сайту пісенного конкурсу.

Наразі коефіцієнт ставок на українців, які виконають пісню Stefania, складає цілих 43%.

Тоді як найближчі конкуренти йдуть від них з колосальним відривом - в італійців Mahmood & Blanco з піснею Brividi всього 13%, наступна - Cornelia Jakobs з піснею Hold Me Closer, у неї 11%.

Всього в конкурсі візьме участь 40 країн учасників. 66-й міжнародний пісенний конкурс складатиметься з двох півфіналів і фіналу (10, 12, 14 травня).

Kalush Orchestra з піснею Stefania виступатимуть 10 травня у першому півфіналі під номером 6 на арені Пала Альпитур (Pala Alpitour) в Турині.

Дивіться, як минула репетиція українців в Італії:

Трансляцію Євробачення можна буде дивитися на суспільному телеканалі UA: КУЛЬТУРА о 22:00 та на діджитал-платформах Суспільного Мовлення.

Нагадаємо, що РФ відсторонили від участі в конкурсі ще 25 лютого. Крім того росіяни не зможуть голосувати.

Ми писали, що Kalush Orchestra зірвали шквал емоцій у Італії, а також зробили заяву про бажання перемогти в конкурсі.

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