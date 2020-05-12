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В Украине продлят карантин: 22 мая не конец

STYLERЖизнь    12.05.2020 - 09:01
В Украине продлят карантин: 22 мая не конец
Карантин в Украине продлят (фото: РБК-Украина)

В Украине правительство собирается продолжить карантин после 22 мая

Карантин в Украине из-за коронавируса в Украине после 22 мая продлят. Не стоит расчитывать, что после этой даты снимут все ограничения, правительство планирует дальше продолжать ограничительные меры. Об этом сообщил в эфире программы "Завтрак с 1+1" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать", - сказал глава правительства.

Шмыгаль отметил, что сейчас наша страна находится на пике заболеваемости, каждый день количество больных стабильное, оно не увеличивается.

"Сегодня трудно прогнозировать. Сейчас мы находимся на пике заболеваемости. Мы идем ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно. Мы все еще не имели ни одного дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысила или была равной к количеству тех, кто заболел. Это очень важный переломный этап, когда мы будем понимать, что прошли пик", - сообщил глава Кабмина.

Напомним, что карантин ввели 11 марта, потом его продлили до 22 мая, но 11 мая в стране ввели ряд послаблений. С этого числа разрешили посещать парки и скверы, открыли продовольственные магазины, салоны и парикмахерские, а также разрешили работать летним площадкам кафе и ресторанов.

Как мы ранее писали, появился план выхода детских садиков и школ Киева из карантина.

Теги Новости Украины карантин
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