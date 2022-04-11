В Украине продлили отопительный сезон: где именно

Регионы, в которых отопительный сезон уже закончился

Регионы, которые первыми получили удар от россиян, были вынуждены, к сожалению, преждевременно прекратить теплоснабжение.

Это Донецкая область, Луганская, Николаевская, Запорожская область, город Чернигов.

В областях, где не ведутся боевые действия по согласованию властей, также уже не топят. Это Кировоградская, Одесская, Полтавская, Черкасская область, город Киев и Днепр.

Где продлен отопительный сезон

В регионах, где больше всего переселенцев. Это - Западная Украина. Также в Харькове еще топят.