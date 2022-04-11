В Україні продовжили опалювальний сезон: де саме

В Україні в деяких регіонах продовжили опалювальний сезон. Це пов'язано з напливом людей, що біжать від війни, в цих містах.
Про це заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
Регіони, які першими отримали удар від росіян, були змушені, на жаль, передчасно припинити теплопостачання.
Це Донецька область, Луганська, Миколаївська, Запорізька область, місто Чернігів.
В областях, де не ведуться бойові дії за погодженням влади, також вже не топлять. Це Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Черкаська область, місто Київ і Дніпро.
У регіонах, де найбільше переселенців. Це-Західна Україна. Також у Харкові ще топлять.
Читайте також, що робити водіям, якщо в дорозі закінчився бензин.