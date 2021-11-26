В Украине продают за тысячу гривен тигра и льва: "в хорошие руки"
На украинском сайте бесплатных объявлений мужчина из Краматорска предлагает приобрести диких животных. За тигрицу и львицу он хочет 1000 гривен.
Все подробности читайте в нашем материале.
Так, за "символическую" стоимость житель Донецкой области предлагает купить экзотических животных.
Отмечается, что они "отдаются в хорошие руки".
"Львица и тигрица 2 года. Девочки спокойные, воспитываются в семье. Отдам в хорошие руки", - сказано в объявлении.
Объявление о продаже животных размещено 25 ноября 2021 года, то есть оно свежее.
Скриншот с сайта olx.ua
Как сообщает местное издание Донецка, хозяин тигрицы и львицы Сергей хочет отдать животных, потому что ему, в связи с частными командировками, некогда за ними следить.
По его словам, животные требуют особого частого ухода и режима кормления, который мужчина не может обеспечить.
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