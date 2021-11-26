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В Украине продают за тысячу гривен тигра и льва: "в хорошие руки"

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Пятница 26 ноября 2021 12:53
В Украине продают за тысячу гривен тигра и льва: "в хорошие руки" В Украине продают на сайте диких животных (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На украинском сайте бесплатных объявлений мужчина из Краматорска предлагает приобрести диких животных. За тигрицу и львицу он хочет 1000 гривен.

Все подробности читайте в нашем материале.

Так, за "символическую" стоимость житель Донецкой области предлагает купить экзотических животных.

Отмечается, что они "отдаются в хорошие руки".

"Львица и тигрица 2 года. Девочки спокойные, воспитываются в семье. Отдам в хорошие руки", - сказано в объявлении.

Объявление о продаже животных размещено 25 ноября 2021 года, то есть оно свежее.

В Украине продают за тысячу гривен тигра и льва: &quot;в хорошие руки&quot;Скриншот с сайта olx.ua

Как сообщает местное издание Донецка, хозяин тигрицы и львицы Сергей хочет отдать животных, потому что ему, в связи с частными командировками, некогда за ними следить.

По его словам, животные требуют особого частого ухода и режима кормления, который мужчина не может обеспечить.

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