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В Україні продають за тисячу гривень тигра і лева: "в хороші руки"

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П'ятниця 26 листопада 2021 12:53
В Україні продають за тисячу гривень тигра і лева: "в хороші руки" В Україні продають на сайті диких тварин (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На українському сайті безкоштовних оголошень чоловік з Краматорська пропонує придбати диких тварин. За тигрицю і левицю він хоче 1000 гривень.

Всі подробиці читайте в нашому матеріалі.

Так, за "символічну" вартість житель Донецької області пропонує купити екзотичних тварин.

Відзначається, що вони "віддаються в хороші руки".

"Левиця і тигриця 2 роки. Дівчатка спокійні, виховуються в сім'ї. Віддам в хороші руки", - сказано в оголошенні.

Оголошення про продаж тварин розміщено 25 листопада 2021 року, тобто воно свіже.

В Україні продають за тисячу гривень тигра і лева: &quot;в хороші руки&quot;Скріншот з сайту olx.ua

Як повідомляє місцеве видання Донецька, господар тигриці і левиці Сергій хоче віддати тварин, тому що йому, у зв'язку з приватними відрядженнями, ніколи за ними стежити.

За його словами, тварини вимагають особливого частого догляду і режиму годування, який чоловік не може забезпечити.

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