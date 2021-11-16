В Україні продають сало за "космічною" ціною: що з продуктом буде далі

Ціна на сало в Україні продовжує зростати. Зараз вартість продукту побила всі рекорди і тенденція до зростання не припиняється.

Про це повідомляється в матеріалі ТСН.

Причина подорожчання

Ціна свинини стрімко зросла через подорожчання кормів для тварин. А самі власники свиней кажуть, що зараз займатися ними дуже невигідно і клопітно. Відзначимо, що з однієї великої тварини можна отримати близько 50 кілограмів сала.

Цікаво, що всі господарства країни перейшли на так звані м'ясні породи свиней, на них був більший попит і вирощувати їх простіше. За кілограм живої ваги м'ясокомбінати зараз дають від 48 гривень за кілограм. Природно, на ринку ціни для покупців "кусаються".

Скільки зараз коштує сало на ринку

На ринку Києва найдорожчим зараз вважається так зване генеральське сало. Це продукт з м'ясними прорізами. За нього просять 350 гривень. Трохи дешевше коштує "серединка" - 170 гривень, а найдешевше - це обрізки, приблизно 20 гривень за кілограм.

Генеральське сало - найдорожче, бо такого сала зі свині виходить всього 1-2 кілограми.

Чи буде сало дешевшати

Експерти впевнені, що продукт дешевшати не буде, на це можна не розраховувати.

У Європі, наприклад, через подорожчання кормів вже скорочують поголів'я. У світі можливий дефіцит.

"Йде фальсифікація з преміксами, різними добавками. Продаються фуфломіцини і це масова проблема. Якщо брати стандартну програму вигодовування, то свині до 110 кг у світі виростають за 5 місяців, в Україні в кращому випадку - за 6", - розповів виконавчий директор Асоціації "М'ясної галузі" Микола Бабенко.