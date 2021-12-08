В Украине продают 25 копеек за сумасшедшую сумму: как выглядит эта монета

В Украине продают уникальную монету номиналом в 25 копеек за 8 тысяч гривен. Отличительная черта этой монеты – гладкий гурт.
Что это за монета, в чем ее особенность и как она выглядит – читайте в материале ниже.
Монета номиналом в 25 копеек 1992 года появилась на аукционе для коллекционеров Violity. Стартовая цена, которую указал автор лота – 8000 гривен (около 296 долларов).
На данный момент ставок нет, но пользователи начали активно отслеживать этот лот. Эта монета очень редкая и необычная.
Эта монета стоит почти 300 долларов
Монеты номиналом 25 копеек существуют в нескольких вариантах. Штемпели для них были заказаны в Италии, а чеканили их в Луганске.
Были выпущены такие монеты: 1.1ААв, 1.1 ААг, 1.2ААв, 1.2ААм, 1.2БАм, 1.2ВАм, 2ААм, 2БАм, 2БАк, 2БВм,2БВк, 2ВАм, 2ГАм, 3БАм, 3ВАм, 3ГАм, 4БАм, 5.1ААв, 5.1ДАг, 5.2БВк, 5.3ДВк.
Ценятся у коллекционеров 1.1ААг, 2БАк, 2ГАм.
Самые дорогие и очень редкие: ЗГАм, 4БАм, 5.1ААв, 5.1ДАг, 5.2БВк, 53ДВг.
К примеру, монета 4БАм ценится от 3300 до 3600 гривен. Она отличается выпуклым щитом и вдавленным трезубцем.
Самая маленькая буква обозначает гурт: г - гладкий гурт, м - с мелкими насечками, к - с крупными насечками, в – с выпуклыми.
По указанию автора лота, эта монета - 5.2.
Монету из категории БВ характеризует рисунок. Ягоды в венке мелкие, справа от цифры 5 ягоды образуют ровный тупоугольный треугольник, выделенный отросток листа узкий.
Эту монету еще называют "англичанка". Она очень дорогая и встречается крайне редко.
Чем отличаются монеты-англичанки
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине продают уникальную монету в 1 гривну почти за тысячу долларов.
А также рассказывали о том, что в Украине продают 5 копеек за 150 долларов.