В Украине продали монету за рекордную сумму: как она выглядит

Чем отличаются эти монеты

За рекордную сумму на аукционе была продана монета номиналом 15 копеек 1992 года. Ее стоимость составила 21 тысячу гривен. За 10 копеек выпуска 1992 года владелец выручил 12,5 тысячи гривен.

"Украина, 15 копеек 1992 года, 1АА-43, магнитная сталь, плакированная латунью. Особенность: 4 ягоды, прорезь. Монета отчеканена одной из первых, в листе еще прорезь. У более поздних монет прорезь выкрошена", - сказано в описании к монете.

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А вот монета номиналом в 10 копеек изготовлена из нестандартной заготовки. На части гурта есть следы, которые скорее всего остались на заготовке.

За какие монеты нумизматы готовы платить тысячи

Считается, что коллекционеров интересуют только редкие монеты и которым уже очень много лет. Но выручить приличную сумму можно и за современные монеты. Они просто должны существенно отличаться от остальных – небольшая партия выпуска, брак при изготовлении.

Например, за монету номиналом 10 копеек 2008 года с производственным браком коллекционеры готовы выложить до 250 тысяч гривен.

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