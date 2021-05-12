ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Нацбанк выпустил монету в честь писателя и депутата: как она выглядит

Новина українською →
Киев, Среда 12 мая 2021 19:35
Нацбанк выпустил монету в честь писателя и депутата: как она выглядит Коллаж РБК-Украина: НБУ выпустил новую памятную монету
Автор: Styler

С 12 мая в Украине вошла в обращение новая памятная монета. Она посвящена украинскому писателю, общественному деятелю и политику Василию Стефанику.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Как выглядит монета

Монета номиналом 2 гривны традиционно отчеканена из нейзильбера и входит в серию "Выдающиеся личности Украины". Ее тираж составляет 35 тыс. штук.

На аверсе монеты размещен малый герб Украины, портрет Стефаника, имя писателя и годы жизни (1871-1936), а также логотип банкнотно-монетного двора.

Нацбанк выпустил монету в честь писателя и депутата: как она выглядит

Фото: аверс монеты "Василий Стефаник" (bank.gov.ua)

Кроме того, на реверсе изображена фигура человека, который стоит над пропастью и наблюдает за полетом птиц. Также в нижней части монеты изображен каменный крест, напоминающий об одной из самых известных новелл писателя.

Нацбанк выпустил монету в честь писателя и депутата: как она выглядит

Фото: реверс монеты "Василий Стефаник" (bank.gov.ua)

Напомним, недавно НБУ назвал количество банкнот и монет на каждого украинца.

Ранее мы писали, что глава Нацбанка оценил влияние весенних локдаунов в Украине на экономику.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Национальный банк Украины монета
LITE
Праздник 12 мая: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины
Праздник 12 мая: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины