Нацбанк выпустил монету в честь писателя и депутата: как она выглядит
С 12 мая в Украине вошла в обращение новая памятная монета. Она посвящена украинскому писателю, общественному деятелю и политику Василию Стефанику.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.
Как выглядит монета
Монета номиналом 2 гривны традиционно отчеканена из нейзильбера и входит в серию "Выдающиеся личности Украины". Ее тираж составляет 35 тыс. штук.
На аверсе монеты размещен малый герб Украины, портрет Стефаника, имя писателя и годы жизни (1871-1936), а также логотип банкнотно-монетного двора.
Фото: аверс монеты "Василий Стефаник" (bank.gov.ua)
Кроме того, на реверсе изображена фигура человека, который стоит над пропастью и наблюдает за полетом птиц. Также в нижней части монеты изображен каменный крест, напоминающий об одной из самых известных новелл писателя.
Фото: реверс монеты "Василий Стефаник" (bank.gov.ua)
Напомним, недавно НБУ назвал количество банкнот и монет на каждого украинца.
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