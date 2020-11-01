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Самые дорогие монеты в Украине: проверьте свою копилку

Воскресенье 01 ноября 2020 18:32
Самые дорогие монеты в Украине: проверьте свою копилку
Самые дорогие монеты в Украине (Фото: РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Специалисты назвали список самых дорогих коллекционных монет Украины

В Украине из оборота были выведены монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Это привело к тому, что все расчеты теперь стали округлять. Однако не все украинцы успели сдать вовремя ненужные копейки, и специалисты рекомендуют не торопиться с ними в банк, а проверить. Так как за некоторые из них коллекционеры могут выложить крупную сумму денег.

Какие монеты в Украине самые дорогие и что в вашей копилке может оказаться целым состоянием, пишет издание "Новости Львова".

Первые монеты в Украине чеканили в 1992 году на Луганском машиностроительном заводе. Кроме стандартных монет в то время появились также коллекционные, экспериментальные монеты, которые были не утверждены к выпуску или оказались бракованными. Они отличаются по материалу, весу, году выпуска и имеют большую ценность для коллекционеров.

Существует две категории таких монет – коллекционные и разменные, которые были выпущены ограниченным тиражом. Есть также памятные и юбилейные монеты, цена которых зависит от материала, веса и дизайна. Также на стоимость монет влияет их состояние, изображение аверса, реверса и ребра.

Самая дорогая монета в Украине на данный момент – это "Финал Евро 2012" номиналом в 500 гривен, которая изготовлена из чистого золота. На аукционах ее стоимость стартует от 350 тысяч гривен.

Список монет, за которыми охотятся нумизматы:

  • 2 копейки 1992 года – до 17 000 гривен
  • 1 гривна 1992 года – до 4 000 гривен
  • 5 копеек 1994 года – до 3 500 гривен
  • 2 копейки 1993 года – до 2 000 гривен
  • 1 копейка 1996 года – от 300 – до 1 000 гривен
  • 25 копеек 2003 года – до 800 гривен
  • 25 копеек 1995 года – до 600 гривен
  • 2 копейки 2003 года – до 300 гривен
  • 5 копеек 2001 года – от 50 до 500 гривен
  • 10 копеек 2001 года – от 50 до 500 гривен

Напомним, ранее мы писали о том, как обменять старые монеты и банкноты и что делать, если банк требует комиссию.

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