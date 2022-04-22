В Украине продадут с аукциона гаджетов на 15 млн гривен: что можно купить
На сайте по продаже арестованного имущества СЕТАМ объявили аукцион по распродаже гаджетов на общую сумму более 15 млн гривен. Можно приобрести технику от смарт-часов до квадрокоптеров.
Об этом говорится в сообщении на странице СЕТАМ в Facebook.
OpenMarket СЕТАМ сообщает о начале распродаже различной арестованной оргтехники на своем сайте. Будут выставлены такие лоты:
- Ноутбуки
- Планшеты
- Смарт-часы
- Смартфоны
- Роботы-пылесосы
- Фотоаппараты
- VR очки
- GoPro
- Квадрокоптеры
- Геймпады
- Акустические музыкальные колонки
- Компьютерные комплектующие
Когда проведут аукцион
Аукцион будет проведен 29 апреля с 09:00 до 18:00. Все заявки можно подать до 28 апреля 09:00 часов.
Стартовая цена 15 569 986,35 гривны. Шаг аукциона – 155 699,86 гривны.
Как принять участие в торгах
1. Зарегистрироваться в системе
2. Подать заявку на участие в электронных торгах из личного кабинета участника торгов
3. Оплатить гарантийный взнос. Его размер состоит из 10% от стартовой цены лота.
4. Регистрация на участие в электронных торгах является подтверждением составленного договора на условиях Правил проведения электронных торгов арестованными активами.
Напомним, ранее мы писали о том, что мошенники начали атаковать беженцев и использовать новую схему.
А также рассказывали о том, в каких городах Украины больше шансов найти работу и кого сейчас ищут.