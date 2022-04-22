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В Украине продадут с аукциона гаджетов на 15 млн гривен: что можно купить

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Пятница 22 апреля 2022 18:21
В Украине продадут с аукциона гаджетов на 15 млн гривен: что можно купить В Украине проведут аукцион по продаже конфискованных гаджетов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

На сайте по продаже арестованного имущества СЕТАМ объявили аукцион по распродаже гаджетов на общую сумму более 15 млн гривен. Можно приобрести технику от смарт-часов до квадрокоптеров.

Об этом говорится в сообщении на странице СЕТАМ в Facebook.

OpenMarket СЕТАМ сообщает о начале распродаже различной арестованной оргтехники на своем сайте. Будут выставлены такие лоты:

  • Ноутбуки
  • Планшеты
  • Смарт-часы
  • Смартфоны
  • Роботы-пылесосы
  • Фотоаппараты
  • VR очки
  • GoPro
  • Квадрокоптеры
  • Геймпады
  • Акустические музыкальные колонки
  • Компьютерные комплектующие

Когда проведут аукцион

Аукцион будет проведен 29 апреля с 09:00 до 18:00. Все заявки можно подать до 28 апреля 09:00 часов.

Стартовая цена 15 569 986,35 гривны. Шаг аукциона – 155 699,86 гривны.

Как принять участие в торгах

1. Зарегистрироваться в системе

2. Подать заявку на участие в электронных торгах из личного кабинета участника торгов

3. Оплатить гарантийный взнос. Его размер состоит из 10% от стартовой цены лота.

4. Регистрация на участие в электронных торгах является подтверждением составленного договора на условиях Правил проведения электронных торгов арестованными активами.

В Украине продадут с аукциона гаджетов на 15 млн гривен: что можно купитьВ Украине продадут с аукциона гаджетов на 15 млн гривен: что можно купитьВ Украине продадут с аукциона гаджетов на 15 млн гривен: что можно купитьВ Украине продадут с аукциона гаджетов на 15 млн гривен: что можно купитьВ Украине продадут с аукциона гаджетов на 15 млн гривен: что можно купитьВ Украине продадут с аукциона гаджетов на 15 млн гривен: что можно купитьВ Украине продадут с аукциона гаджетов на 15 млн гривен: что можно купитьВ Украине продадут с аукциона гаджетов на 15 млн гривен: что можно купитьВ Украине продадут с аукциона гаджетов на 15 млн гривен: что можно купитьВ Украине продадут с аукциона гаджетов на 15 млн гривен: что можно купитьВ Украине продадут с аукциона гаджетов на 15 млн гривен: что можно купитьВ Украине продадут с аукциона гаджетов на 15 млн гривен: что можно купитьВ Украине продадут с аукциона гаджетов на 15 млн гривен: что можно купитьВ Украине продадут с аукциона гаджетов на 15 млн гривен: что можно купитьВ Украине продадут с аукциона гаджетов на 15 млн гривен: что можно купитьВ Украине продадут с аукциона гаджетов на 15 млн гривен: что можно купитьВ Украине продадут с аукциона гаджетов на 15 млн гривен: что можно купитьВ Украине продадут с аукциона гаджетов на 15 млн гривен: что можно купитьВ Украине продадут с аукциона гаджетов на 15 млн гривен: что можно купитьВ Украине продадут с аукциона гаджетов на 15 млн гривен: что можно купитьВ Украине продадут с аукциона гаджетов на 15 млн гривен: что можно купитьВ Украине продадут с аукциона гаджетов на 15 млн гривен: что можно купить

Напомним, ранее мы писали о том, что мошенники начали атаковать беженцев и использовать новую схему.

А также рассказывали о том, в каких городах Украины больше шансов найти работу и кого сейчас ищут.

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