В Украине продадут с аукциона гаджетов на 15 млн гривен: что можно купить

На сайте по продаже арестованного имущества СЕТАМ объявили аукцион по распродаже гаджетов на общую сумму более 15 млн гривен. Можно приобрести технику от смарт-часов до квадрокоптеров.

Об этом говорится в сообщении на странице СЕТАМ в Facebook.

OpenMarket СЕТАМ сообщает о начале распродаже различной арестованной оргтехники на своем сайте. Будут выставлены такие лоты:

Ноутбуки

Планшеты

Смарт-часы

Смартфоны

Роботы-пылесосы

Фотоаппараты

VR очки

GoPro

Квадрокоптеры

Геймпады

Акустические музыкальные колонки

Компьютерные комплектующие

Когда проведут аукцион

Аукцион будет проведен 29 апреля с 09:00 до 18:00. Все заявки можно подать до 28 апреля 09:00 часов.

Стартовая цена 15 569 986,35 гривны. Шаг аукциона – 155 699,86 гривны.

Как принять участие в торгах

1. Зарегистрироваться в системе

2. Подать заявку на участие в электронных торгах из личного кабинета участника торгов

3. Оплатить гарантийный взнос. Его размер состоит из 10% от стартовой цены лота.

4. Регистрация на участие в электронных торгах является подтверждением составленного договора на условиях Правил проведения электронных торгов арестованными активами.