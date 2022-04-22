В Україні продадуть з аукціону гаджетів на 15 млн гривень: що можна купити

В Україні проведуть аукціон з продажу конфіскованих гаджетів (Колаж РБК-Україна)

На сайті з продажу арештованого майна СЕТАМ оголосили аукціон з розпродажу гаджетів на загальну суму понад 15 млн гривень. Можна придбати техніку від смартгодинників до квадрокоптерів.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці СЕТАМ у Facebook.