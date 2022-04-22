В Україні продадуть з аукціону гаджетів на 15 млн гривень: що можна купити
На сайті з продажу арештованого майна СЕТАМ оголосили аукціон з розпродажу гаджетів на загальну суму понад 15 млн гривень. Можна придбати техніку від смартгодинників до квадрокоптерів.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці СЕТАМ у Facebook.
OpenMarket СЕТАМ повідомляє про початок розпродажу різної арештованої оргтехніки на своєму сайті. Будуть виставлені такі лоти:
- Ноутбуки
- Планшет
- Смартгодинники
- Смартфони
- Роботи-пилососи
- Фотоапарат
- VR очки
- GoPro
- Квадрокоптери
- Геймпади
- Акустичні музичні колонки
- Комп'ютерні комплектуючі
Коли проведуть аукціон
Аукціон буде проведено 29 квітня з 09:00 до 18:00. Всі заявки можна подати до 28 квітня 09:00 години.
Стартова ціна 15 569 986,35 гривні. Крок аукціону - 155 699,86 гривні.
Як взяти участь у торгах
1. Зареєструватися в системі
2. Подати заявку на участь в електронних торгах з Особистого кабінету учасника торгів
3. Сплатити гарантійний внесок. Його розмір складається з 10% від стартової ціни лота.
4. Реєстрація на участь в електронних торгах є підтвердженням складеного договору на умовах Правил проведення електронних торгів арештованими активами.
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