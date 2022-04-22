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В Україні продадуть з аукціону гаджетів на 15 млн гривень: що можна купити

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П'ятниця 22 квітня 2022 18:21
В Україні продадуть з аукціону гаджетів на 15 млн гривень: що можна купити В Україні проведуть аукціон з продажу конфіскованих гаджетів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На сайті з продажу арештованого майна СЕТАМ оголосили аукціон з розпродажу гаджетів на загальну суму понад 15 млн гривень. Можна придбати техніку від смартгодинників до квадрокоптерів.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці СЕТАМ у Facebook.

OpenMarket СЕТАМ повідомляє про початок розпродажу різної арештованої оргтехніки на своєму сайті. Будуть виставлені такі лоти:

  • Ноутбуки
  • Планшет
  • Смартгодинники
  • Смартфони
  • Роботи-пилососи
  • Фотоапарат
  • VR очки
  • GoPro
  • Квадрокоптери
  • Геймпади
  • Акустичні музичні колонки
  • Комп'ютерні комплектуючі

Коли проведуть аукціон

Аукціон буде проведено 29 квітня з 09:00 до 18:00. Всі заявки можна подати до 28 квітня 09:00 години.

Стартова ціна 15 569 986,35 гривні. Крок аукціону - 155 699,86 гривні.

Як взяти участь у торгах

1. Зареєструватися в системі

2. Подати заявку на участь в електронних торгах з Особистого кабінету учасника торгів

3. Сплатити гарантійний внесок. Його розмір складається з 10% від стартової ціни лота.

4. Реєстрація на участь в електронних торгах є підтвердженням складеного договору на умовах Правил проведення електронних торгів арештованими активами.

В Україні продадуть з аукціону гаджетів на 15 млн гривень: що можна купитиВ Україні продадуть з аукціону гаджетів на 15 млн гривень: що можна купитиВ Україні продадуть з аукціону гаджетів на 15 млн гривень: що можна купитиВ Україні продадуть з аукціону гаджетів на 15 млн гривень: що можна купитиВ Україні продадуть з аукціону гаджетів на 15 млн гривень: що можна купитиВ Україні продадуть з аукціону гаджетів на 15 млн гривень: що можна купитиВ Україні продадуть з аукціону гаджетів на 15 млн гривень: що можна купитиВ Україні продадуть з аукціону гаджетів на 15 млн гривень: що можна купитиВ Україні продадуть з аукціону гаджетів на 15 млн гривень: що можна купитиВ Україні продадуть з аукціону гаджетів на 15 млн гривень: що можна купитиВ Україні продадуть з аукціону гаджетів на 15 млн гривень: що можна купитиВ Україні продадуть з аукціону гаджетів на 15 млн гривень: що можна купитиВ Україні продадуть з аукціону гаджетів на 15 млн гривень: що можна купитиВ Україні продадуть з аукціону гаджетів на 15 млн гривень: що можна купитиВ Україні продадуть з аукціону гаджетів на 15 млн гривень: що можна купитиВ Україні продадуть з аукціону гаджетів на 15 млн гривень: що можна купитиВ Україні продадуть з аукціону гаджетів на 15 млн гривень: що можна купитиВ Україні продадуть з аукціону гаджетів на 15 млн гривень: що можна купитиВ Україні продадуть з аукціону гаджетів на 15 млн гривень: що можна купитиВ Україні продадуть з аукціону гаджетів на 15 млн гривень: що можна купитиВ Україні продадуть з аукціону гаджетів на 15 млн гривень: що можна купитиВ Україні продадуть з аукціону гаджетів на 15 млн гривень: що можна купити

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шахраї почали атакувати біженців і використовувати нову схему.

А також розповідали про те, у яких містах України більше шансів знайти роботу і кого зараз шукають.

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