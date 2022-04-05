В Украине приняли закон о реестре профессий: чем это облегчит жизнь людям

В законопроекте предлагается передать функции по созданию и ведению реестра профессий в коллегиальный орган – Отраслевой совет по разработке профессиональных стандартов. В него могут входить представители работодателей, профсоюзов, общественных организаций, органов власти и учебных заведений.

Планируется, что Национальное агентство квалификаций обеспечивает доступность информации из реестра для всех, кого это может заинтересовать.

В законопроекте дают определения таким терминам, как "профессия", "профессиональная квалификация", "частичная профессиональная квалификация" и "профессиональный стандарт".

Профессиональная квалификация – это результат обучения, который подтвержден документом и который позволяет работать по специальности.

Частичная профессиональная квалификация – это компетенции, которые позволяют выполнять часть трудовых обязанностей. Предполагается, что введение частичных квалификаций позволит быстрее трудоустраиваться при отсутствии соответствующего образования.

Если обучения не хватает, но работа нужна, то кандидат на должность может получить место с оговоркой, что он частично соответствует должности. В процессе работы такой сотрудник получит необходимые навыки и, со временем, может претендовать на более высокую должность.

По словам авторов законопроекта, разработка и утверждение профессиональных стандартов обеспечит должный уровень подготовки специалистов и улучшит их конкурентоспособность.