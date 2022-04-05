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В Україні прийняли закон про реєстр професій: чим це полегшить життя людям

Шукати роботу буде легше (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

1 квітня Верховна Рада підтримала законопроект №4147 про введення часткових кваліфікацій. Це дозволить українцям швидше знаходити роботу за відсутності необхідної освіти. Закон зараз підписаний головою парламенту.

У матеріалі Styler читайте, що це дасть українцям, які шукають роботу.

У законопроекті пропонується передати функції зі створення та ведення реєстру професій до колегіального органу – галузевої ради з розробки професійних стандартів. До нього можуть входити представники роботодавців, профспілок, громадських організацій, органів влади та навчальних закладів.

Планується, що Національне агентство кваліфікацій забезпечує доступність інформації з реєстру для всіх, кого це може зацікавити.

У законопроекті дають визначення таким термінам, як "професія","професійна кваліфікація", "часткова професійна кваліфікація" і "професійний стандарт".

Професійна кваліфікація - це результат навчання, який підтверджений документом і який дозволяє працювати за фахом.

Часткова професійна кваліфікація - це компетенції, які дозволяють виконувати частину трудових обов'язків. Передбачається, що введення часткових кваліфікацій дозволить швидше працевлаштовуватися при відсутності відповідної освіти.

Якщо навчання не вистачає, але робота потрібна, то кандидат на посаду може отримати місце із застереженням, що він частково відповідає посаді. В процесі роботи такий співробітник отримає необхідні навички і, з часом, може претендувати на більш високу посаду.

За словами авторів законопроекту, розробка та затвердження професійних стандартів забезпечить належний рівень підготовки фахівців і поліпшить їх конкурентоспроможність.

Як ми раніше писали, українцям дозволили безкоштовно розмитнювати авто з Європи.

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