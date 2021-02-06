В Украине приготовили новые штрафы для водителей: что нужно знать

В Украине приготовили новые штрафы для водителей крупногабаритного транспорта. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Верховная Рада во вторник, 2 февраля. Этот законопроект регулирует вопросы об автоматической фиксации габаритно-весовых параметров.

Как сообщает Министерство инфраструктуры, речь идет о законопроекте №3742 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля". Теперь возможность фиксации нарушений габаритно-весовых параметров в автоматическом режиме будет закреплена законодательно.

Согласно данному закону "Укртрансбезопасность" имеет теперь право взимать в судебном порядке плату за проезд грузовиков, которые нарушили весовые параметры. Устанавливается ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм существенно увеличивается.

Законопроект должен быть еще принят и во втором чтении, но водителям стоит знать об ответственности и штрафах, которые будут введены за нарушение габаритно-весовых параметров.

Штраф для грузоотправителей за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортные накладные или другие документы на груз в размере 34 тысяч гривен

Штраф для пользователей (владельцев) транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от % перегрузки:

— до 2% включительно в размере 1 700 гривен

— от 2% до 5% в размере 5 100 гривен

— от 5% до 10% в размере 8 500 гривен

— от 10% до 20% в размере 17 тысяч гривен

— от 20% до 30% в размере 34 тысяч гривен

— более 30% в размере 51 тысячи гривен

Штраф за отказ от прохождения ГВК в размере 51 тысячи гривен

Штраф для должностных лиц субъектов хозяйствования, граждан-субъектов предпринимательской деятельности и/или водителей за невыполнение законных требований работников "Укртрансбезопасности" по проверке соблюдения требований законодательства об автомобильном транспорте, устранение нарушений законодательства по безопасности на автомобильном транспорте или создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей, задач в размере 51 тысячи гривен

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине изменили ПДД и это связано с жезлом.

А также рассказывали о том, что полицейские в Украине теперь смогут останавливать авто без причины.