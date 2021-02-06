В Україні приготували нові штрафи для водіїв: що потрібно знати

В Україні приготували нові штрафи для водіїв великогабаритного транспорту. Відповідний законопроєкт у першому читанні прийняла Верховна Рада у вівторок, 2 лютого. Цей законопроєкт регулює питання про автоматичну фіксацію габаритно-вагових параметрів.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури, мова йде про законопроєкт №3742 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю". Тепер можливість фіксації порушень габаритно-вагових параметрів в автоматичному режимі буде закріплена законодавчо.

Згідно з цим законом "Укртрансбезпека" має тепер право стягувати в судовому порядку плату за проїзд вантажівок, які порушили вагові параметри. Встановлюється відповідальність вантажовідправника як першої ланки у вантажних перевезеннях і відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм істотно збільшується.

Законопроєкт повинен бути прийнятий у другому читанні, але водіям варто знати про відповідальність і штрафи, які будуть введені за порушення габаритно-вагових параметрів.

Штраф для вантажовідправників за порушення при внесенні інформації в товарно-транспортні накладні або інші документи на вантаж у розмірі 34 тисяч гривень

Штраф для користувачів (власників) транспортних засобів за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм в залежності від % перевантаження:

— до 2% включно у розмірі 1 700 гривень

— від 2% до 5% у розмірі 5 100 гривень

— від 5% до 10% в розмірі 8 500 гривень

— від 10% до 20% у розмірі 17 тисяч гривень

— від 20% до 30% у розмірі 34 тисяч гривень

— понад 30% в розмірі 51 тисячі гривень

Штраф за відмову від проходження ГВК в розмірі 51 тисячі гривень

Штраф для посадових осіб суб'єктів господарювання, громадян-суб'єктів підприємницької діяльності та/або водіїв за невиконання законних вимог працівників "Укртрансбезпеки" з перевірки дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт, усунення порушень законодавства з безпеки на автомобільному транспорті або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків, завдань у розмірі 51 тисячі гривень

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