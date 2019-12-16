В Украине предпринимателям приготовили неприятный сюрприз: что известно

Размер налога для украинских предпринимателей будет зависеть от многих факторов
Налоги для предпринимателей в Украине с Нового года изменятся. Размеры будут зависеть от нескольких категорий. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины. Отмечается, что размеры налогов будут зависеть от минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Как известно, минимальная заработная плата вс 1 января 2020 года составит - 4723 грн (ст.8 Закона Украины от 14.11.2019 №294-их "О Государственном бюджете Украины на 2020 год").
Фактический размер налогов для физлиц-предпринимателей зависит от группы упрощенной системы налогообложения, в которой они находятся:
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Также по новому закону предусмотрели и туристический сбор: