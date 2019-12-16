В Україні підприємцям приготували неприємний сюрприз: що відомо

Розмір податку для українських підприємців буде залежати від багатьох факторів
Податки для підприємців в Україні з Нового року зміняться. Розміри будуть залежати від декількох категорій. Про це повідомляє Державна податкова служба України. Відзначається, що розміри податків будуть залежати від мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму. Як відомо, мінімальна заробітна плата зс 1 січня 2020 року складе - 4723 грн (ст.8 Закону України від 14.11.2019 №294 "Про Державний бюджет України на 2020 рік").
Фактичний розмір податків для фізосіб-підприємців залежить від групи спрощеної системи оподаткування, в якій вони перебувають:
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Також за новим законом передбачили і туристичний збір: