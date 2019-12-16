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В Україні підприємцям приготували неприємний сюрприз: що відомо

STYLERЖиття    16.12.2019 - 18:28
В Україні підприємцям приготували неприємний сюрприз: що відомо
Для підприємців зміняться податки (Колаж РБК-Україна)

Розмір податку для українських підприємців буде залежати від багатьох факторів

Податки для підприємців в Україні з Нового року зміняться. Розміри будуть залежати від декількох категорій. Про це повідомляє Державна податкова служба України. Відзначається, що розміри податків будуть залежати від мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму. Як відомо, мінімальна заробітна плата зс 1 січня 2020 року складе - 4723 грн (ст.8 Закону України від 14.11.2019 №294 "Про Державний бюджет України на 2020 рік").

Фактичний розмір податків для фізосіб-підприємців залежить від групи спрощеної системи оподаткування, в якій вони перебувають:

  • ФОП першої групи з 1 січня 2020 будуть платити 1249,26 грн в місяць (1039,06 грн ЄСВ + 210,2 грн єдиного податку);
  • ФОП другої групи – 1983,66 грн в місяць (1039,06 грн ЄСВ + 944,6 грн єдиного податку);
  • ФОП третьої групи розмір податків залежить від доходів і системи, яку обере сам платник Це може бути 3% від доходу за місяць (для тих, хто сплачує податок на додану вартість) або 5% від доходу для тих, хто не платить ПДВ. Розмір ЄСВ для третьої групи складе 1039,06 грн в місяць.

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Також за новим законом передбачили і туристичний збір:

  • Для внутрішнього туризму (до 0,5% від мінімальної заробітної плати) - 23,62 грн;
  • Для в'їзного туризму (до 5% від мінімальної заробітної плати) - 236,15 грн.
  • Податок на нерухомість (не більше 1,5% від мінімальної заробітної плати за 1 кв. м.) - 70,85 грн.
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