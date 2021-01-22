В Украине предлагают растаможить "евробляхи" по новым правилам: какие условия

Владельцам авто на иностранной регистрации предлагают растаможить транспорт по новой формуле - на льготных условиях, выплатив 8,5 тысячи гривен "добровольного взноса". Сделать это смогут только водители "евроблях", ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года.
Такой вариант утвердили в профильном комитете по финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной Рады. Об этом передали на Facebook-странице "Доступное авто".
Отмечается, что инициативу намерены зарегистрировать в парламенте в ближайшее время.
В случае поддержки законопроекта 3704-д у "евробляхеры" получат 180 дней для растаможки авто по новым правилам с оплатой "взноса" соответственно.
Ранее мы публиковали пошаговую инструкции, как растаможить "евробляху", чтобы не получить штраф.
Напомним, что недавно в Украине начали штрафовать "евробляхи", а в полиции заявили, что им открыли таможенную базу.