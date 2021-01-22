В Украине предлагают растаможить "евробляхи" по новым правилам: какие условия

Владельцам авто на иностранной регистрации предлагают растаможить транспорт по новой формуле - на льготных условиях, выплатив 8,5 тысячи гривен "добровольного взноса". Сделать это смогут только водители "евроблях", ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года.

Такой вариант утвердили в профильном комитете по финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной Рады. Об этом передали на Facebook-странице "Доступное авто".

Отмечается, что инициативу намерены зарегистрировать в парламенте в ближайшее время.

В случае поддержки законопроекта 3704-д у "евробляхеры" получат 180 дней для растаможки авто по новым правилам с оплатой "взноса" соответственно.

Какие условия предлагают владельцам "евроблях"

Растаможить можно будет только одно авто одной категории на одного человека (одно легковое, одно грузовое, один прицеп)

Машины также должны соответствовать стандарту "Евро-2" или выше.

Авто можно будет просто вывезти за пределы Украины, оплатив 8500 гривен.

Закон только для "евроблях" и не распространяется на нововвезенные авто.

Какая стоимость растаможки "евроблях"

Пошлина - бесплатно.

Акциз - новая формула, которая учитывает возраст авто, тип топлива и объем двигателя;

НДС 20% начисляется на акциз, а не на стоимость авто.

Ранее мы публиковали пошаговую инструкции, как растаможить "евробляху", чтобы не получить штраф.

Напомним, что недавно в Украине начали штрафовать "евробляхи", а в полиции заявили, что им открыли таможенную базу.