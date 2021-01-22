В Україні пропонують розмитнити "євробляхи" за новими правилами: які умови

Власникам авто на іноземній реєстрації пропонують розмитнити транспорт за новою формулою - на пільгових умовах, виплативши 8,5 тисячі гривень "добровільного внеску". Зробити це зможуть лише водії "євроблях", ввезених на територію України до 31 грудня 2020 року.
Такий варіант затвердили у профільному комітеті з фінансової, податкової та митної політики Верховної Ради. Про це передали на Facebook-сторінці "Доступне авто".
Зазначається, що ініціативу мають намір зареєструвати в парламенті найближчим часом.
У разі підтримки законопроекту 3704-д у "євробляхери" отримають 180 днів для розмитнення авто за новими правилами з оплатою "внеску" відповідно.
Раніше ми публікували покрокові інструкції, як розмитнити "євробляху", щоб не отримати штраф.
Нагадаємо, що нещодавно в Україні почали штрафувати "євробляхи", а в поліції заявили, що їм відкрили митну базу.