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В Украине о предателях и мародерах можно сообщить онлайн: как это сделать

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Среда 04 мая 2022 11:45
В Украине о предателях и мародерах можно сообщить онлайн: как это сделать Как сообщить о предателях и мародерах (lifehacker.ru)
Автор: Людмила Жукова

Во время войны количество предателей Украины и мародеров возросло. Теперь люди могут сообщать о них через интернет.

СБУ запускает 2 новых чат-бота для идентификации предателей и мародеров.

С их помощью каждый гражданин сможет оперативно помочь украинской спецслужбе разоблачить преступников.

На чат-бот @Traitor_Search_bot вы сможете отправить информацию о:

  • предателях и коллаборантах, сотрудничавших с оккупантами
  • интернет-агентов, которые "сливают" врагу важную информацию или распространяют в соцсетях контент на поддержку захватчиков

Второй чат-бот @stop_marauder_ua_bot предназначен для сбора информации о мародерах, которые разворовывают чужое имущество во время войны. Эти данные будут проверены и размещены на созданном СБУ сайте: stopmarauder.com.ua

Также продолжает эффективно функционировать официальный чат-бот @stop_russian_war_bot. С первых дней вторжения на него получены тысячи сообщений о позициях и технике врага. И благодаря этому военные нанесли значительные потери российским оккупантам.

Все собранные данные будут обработаны правоохранительными органами, чтобы привлечь коллаборантов, мародеров и вражеских агентов к ответственности.

Кстати, в Славянске задержали подростка, который "сливал" оккупантам данные о местах дислокации ВСУ.

Как мы ранее писали, СБУ перехватила новое признание оккупанта.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины опубликовала новый разговор оккупантов, где они заявляют, что ломают собственную технику чтобы не воевать с ВСУ.

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Служба безопасности Украины
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