В Украине о предателях и мародерах можно сообщить онлайн: как это сделать

Во время войны количество предателей Украины и мародеров возросло. Теперь люди могут сообщать о них через интернет.

СБУ запускает 2 новых чат-бота для идентификации предателей и мародеров.

С их помощью каждый гражданин сможет оперативно помочь украинской спецслужбе разоблачить преступников.

На чат-бот @Traitor_Search_bot вы сможете отправить информацию о:

предателях и коллаборантах, сотрудничавших с оккупантами

интернет-агентов, которые "сливают" врагу важную информацию или распространяют в соцсетях контент на поддержку захватчиков

Второй чат-бот @stop_marauder_ua_bot предназначен для сбора информации о мародерах, которые разворовывают чужое имущество во время войны. Эти данные будут проверены и размещены на созданном СБУ сайте: stopmarauder.com.ua

Также продолжает эффективно функционировать официальный чат-бот @stop_russian_war_bot. С первых дней вторжения на него получены тысячи сообщений о позициях и технике врага. И благодаря этому военные нанесли значительные потери российским оккупантам.

Все собранные данные будут обработаны правоохранительными органами, чтобы привлечь коллаборантов, мародеров и вражеских агентов к ответственности.