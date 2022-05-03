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Боятся попасть за решетку в России. СБУ перехватила новое признание оккупанта

Новина українською →
Украина, Вторник 03 мая 2022 11:36
Боятся попасть за решетку в России. СБУ перехватила новое признание оккупанта Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты беспокоятся, что после разоблачений СБУ их могут судить дома. Об этом свидетельствует новый перехват разговора оккупанта со своими знакомыми в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, один из них, став "героем" одного из перехватов, позвонил по телефону знакомым в Россию, чтобы узнать "что там на него СБУ в ютуб выложила". Друзья скрывать не стали и рассказали все, как есть.

"Запись звонка с твоей матерью, в которой ты говоришь, что всех перебьешь и переубиваешь. Что ты е*лан и таких, как ты, нужно отдать на международный суд. Это, мягко говоря. Там твои фото, твои данные", - рассказала знакомая оккупанта.

В СБУ предполагают, что сейчас оккупант занят не войной, а гуглит в интернете статьи Уголовного кодекса РФ, чтобы понять, сколько лет ему грозит за разжигание ненависти и пропаганду нацизма, с которым РФ якобы пришла "бороться" в Украину.

"Мы знаем, что ты читаешь СБУ, поэтому вот тебе новый квест: загудели, сколько тебе "светит" в международных судах за нарушение законов и обычаев войны", - советуют в ведомстве, обращаясь к оккупанту.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины опубликовала новый разговор оккупантов, где они заявляют, что ломают собственную технику, чтобы не воевать с ВСУ.

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