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СБУ опубликовала новый разговор: оккупанты уничтожают собственную технику, чтобы не воевать с ВСУ

Новина українською →
Понедельник 02 мая 2022 18:11
СБУ опубликовала новый разговор: оккупанты уничтожают собственную технику, чтобы не воевать с ВСУ СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины опубликовала новый разговор оккупантов, где они заявляют, что ломают собственную технику, чтобы не воевать с ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"У нас в полку один танк остался. Мы свой танк, короче, утром сломали сами, чтобы не ехать. БТРы без нас поехали и там три "двухсотых" и слишком много "трехсотых" в тяжелом состоянии", - рассказывает оккупант своему отцу.

Однако, тот переспрашивает, означает ли это, что им не на чем воевать. Услышав от сына утвердительный ответ, отец остался явно доволен.

Оккупант объяснил, что из 10 танков в начале войны сейчас в его подразделении остался только один, и тот они умышленно сломали.

"Ну и слава Богу! Разберите его, сдайте на металлолом, целыми останетесь", – советует отец.

Ранее мы сообщали, что оккупанты так хотят сбежать с войны в Украине, что готовы забивать себе в тело осколки.

Также мы писали, что оккупанты, которые почувствовали силу ВСУ, призывают приятелей не ехать на войну в Украину.

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Служба безопасности Украины
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