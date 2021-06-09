В Украине появится ВНО за деньги: как это будет работать

В частности, в следующем году каждый участник внешнего оценивания будет иметь право пройти внешнее оценивание за счет средств государственного бюджета не более чем по пяти предметам.

При желании абитуриент получит право дополнительно сдать тесты сверх установленного количества учебных предметов за счет средств физических и юридических лиц.

Всего в списке ВНО в 2022 году значатся 11 предметов школьной программы.

Таким образом получается, что участник ВНО, кроме пяти гарантированных государством тестов сможет дополнительно, по желанию, принять участие в тестировании по другим предметам из списка.

ВНО в 2022 году проведут по таким предметам: