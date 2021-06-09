В Україні з'явиться ЗНО за гроші: як це працюватиме

Зокрема, наступного року кожен учасник зовнішнього оцінювання матиме право пройти зовнішнє оцінювання за рахунок коштів державного бюджету не більше ніж з п'яти предметів.

При бажанні абітурієнт отримає право додатково скласти тести понад встановлену кількість навчальних предметів за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Всього в списку ЗНО в 2022 році значаться 11 предметів шкільної програми.

Таким чином виходить, що учасник ЗНО, крім п'яти гарантованих державою тестів зможе додатково, за бажанням, взяти участь у тестуванні з інших предметів зі списку.

ЗНО у 2022 році проведуть з таких предметів: