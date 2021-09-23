В Украине появятся специальные тюрьмы для "воров в законе": полная изоляция с "глушилками"

Почему же таких людей изолируют?

Дело в том, что криминальные авторитеты имеют большое влияние и за решеткой тоже. Они могут "давить" на администрацию тюрьмы и подчинять себе других людей, отбывающих наказание.

"Действительно, они опасны как на воле для нас всех, так и в месте несвободы становятся опасными субъектами. У них все равно есть влияние. В преступной иерархии они занимают высокое положение, поэтому кто-то считает, что служит им, выполняя их приказы. Это абсолютно ненормально, что они могут влиять на администрацию, запугивая, например, персонал или саму администрацию учреждения, или влиять на других людей, которые отбывают там наказание", - рассказала Высоцкая.

Специальные камеры и условия

Для того, чтобы полностью изолировать "воров в законе" в тюрьмах, нужна специальная техника.

"Чтобы это устранить, нужно создать специальные условия, специальный режим, при котором они просто не смогут этого делать. И здесь комплекс мероприятий: с одной стороны - усиленные технические средства, например, та же глушильная аппаратура с мобильной связью и т.д. Она будет стоять пока в отдельных [колониях], потому что, чтобы распространить этот опыт на все 109 учреждений, у нас пока нет средств. Поэтому начинаем с такого самого опасного сегмента, как "вор в законе", - уточнила замминистра.

Уже в следующем году в Украине могут быть созданы первые учреждения специально для "воров в законе".