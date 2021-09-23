В Україні з'являться спеціальні в'язниці для "злодіїв у законі": повна ізоляція з "глушилками"

Чому ж таких людей ізолюють?

Справа в тому, що кримінальні авторитети мають великий вплив і за ґратами теж. Вони можуть "тиснути" на адміністрацію в'язниці і підпорядковувати собі інших людей, які відбувають покарання.

"Дійсно, вони небезпечні як на волі для нас усіх, так і в місці несвободи стають небезпечними суб'єктами. У них все одно є вплив. У злочинній ієрархії вони займають високе положення, тому хтось вважає, що служить їм, виконуючи їх накази. Це абсолютно ненормально, що вони можуть впливати на адміністрацію, залякуючи, наприклад, персонал або саму адміністрацію установи, або впливати на інших людей, які відбувають там покарання", - розповіла Висоцька.

Спеціальні камери та умови

Для того, щоб повністю ізолювати "злодіїв у законі" у в'язницях, потрібна спеціальна техніка.

"Щоб це усунути, потрібно створити спеціальні умови, спеціальний режим, при якому вони просто не зможуть цього робити. І тут комплекс заходів: з одного боку - посилені технічні засоби, наприклад, та ж глушильна апаратура з мобільним зв'язком і т.д. вона буде стояти поки в окремих [колоніях], тому що, щоб поширити цей досвід на всі 109 установ, у нас поки немає коштів. Тому починаємо з такого найнебезпечнішого сегмента, як "злодій в законі", - уточнила заступник міністра.

Вже наступного року в Україні можуть бути створені перші установи спеціально для "злодіїв у законі".