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В Украине могут сократить срок заключения из-за ненадлежащих условий в тюрьме

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Среда 09 июня 2021 15:28
В Украине могут сократить срок заключения из-за ненадлежащих условий в тюрьме Фото: в Украине могут сокращать срок заключения для осужденных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров одобрил изменения в законодательство относительно мер, направленных на восстановление прав осужденных. В частности, они предусматривают досрочное освобождение из-за ненадлежащих условий содержания

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Изменения в ряд законодательных актов Украины также внедряют в национальное законодательство превентивные и компенсационные средства правовой защиты в случае ненадлежащих условий содержания под стражей. ряда других законодательных актов Украины.

Устанавливаются следующие компенсационные и превентивные меры в случае ненадлежащих условий содержания под стражей:

  • сокращение срока наказания, после которого может быть применено условно-досрочное освобождение на срок, в течение которого лицо держалось в ненадлежащих условиях в учреждениях предварительного заключения или исполнения наказаний;
  • замена неотбытой части наказания более мягким наказанием на срок, в течение которого лицо держалось в ненадлежащих условиях;
  • предоставление возможности снятия судимости до истечения сроков, указанных в статье 89 УК.

Факт или срок содержания лица в ненадлежащих условиях будет устанавливаться решением комиссии по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания в учреждениях предварительного заключения и исполнения наказаний.

В то же время устанавливается возможность решения местным судом, в пределах территориальной юрисдикции которого осужденный отбывает наказание, вопрос об обжаловании решения соответствующей комиссии.

Ранее сообщалось, что Верховной Раде рекомендуют одобрить закон о расширении доступа адвокатов к тюрьмам с учетом предложений президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что платные камеры в СИЗО является дискриминацией по имущественному признаку.

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