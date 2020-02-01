В Украине появятся скоростные автобаны: все подробности

В 2020 году планируется начать строительство сети скоростных шоссе и автомагистралей с максимально допустимой скоростью 110-130 км/ч. Также "Укравтодор" планирует ввести финансовые гарантии качества ремонта дорог.

"Работа в этом направлении несет непосредственное влияние на ускорение движения между городами. Например, путешествие автотранспортом от г. Киев в г. Днепр протяженностью 477 км. ускорится более чем на 2 часа и продлится вместо 6 ч. 40 мин. - 4,5 часа", - отметили в "Укравтодоре".

Также планируется в будущем сделать два скоростных коридора через Украину от западной границы до Луганска (с ответвлением на Сумы) и Донецка (с ответвлениями на Черновцы, Николаев, Херсон). На Крым планов нет.

В этом году строительство автобанов запланировано на трассах:

М-03 (Киев-Харьков);

Н-31 (Днепр — Кобеляки — Решетиловка);

М-07 (от Ковеля до польских границ).

Проектные работы ведутся в направлении 4-полосных трасс по маршрутам:

М-06 (Ужгород - Мукачево);

М-06 (Ровно - граница Львовской области в направлении Львова);

Н-11 (Днепр - Кривой Рог).

Напомним, что ранее в сети поразились ужасающему состоянию украинского "автобана". Регистратор снял данное видео на дороге, ведущей из Житомира в Попельню.