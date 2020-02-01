В Україні з'являться швидкісні автобани: всі подробиці

У 2020 році планується розпочати будівництво мережі швидкісних шосе і автомагістралей з максимально допустимою швидкістю 110-130 км / год. Також "Укравтодор" планує ввести фінансові гарантії якості ремонту доріг.

"Робота в цьому напрямку несе безпосередній вплив на прискорення руху між містами. Наприклад, подорож автотранспортом від м. Київ до м.Дніпро протяжністю 477 км. Прискориться більше ніж на 2 години і триватиме замість 6 ч. 40 хв. - 4,5 години ", - відзначили в" Укравтодорі ".

Також планується в майбутньому зробити два швидкісних коридори через Україну від західного кордону до Луганська (з відгалуженням на Суми) та Донецька (з відгалуженнями на Чернівці, Миколаїв, Херсон). На Крим планів немає.

В цьому році будівництво автобанів заплановано на трасах:

М-03 (Київ-Харків);

Н-31 (Дніпро - Кобеляки - Решетилівка);

М-07 (від Ковеля до польського кордонів).

Проектні роботи ведуться в напрямку 4-смугових трас за маршрутами:

М-06 (Ужгород - Мукачево);

М-06 (Рівне - межа Львівської області в напрямку Львова);

Н-11 (Дніпро - Кривий Ріг).

Нагадаємо, що раніше в мережі були вражені страхітливим станом українського "автобану". Реєстратор зняв дане відео на дорозі, що веде з Житомира в Попільню.