В Украине появятся лавандовые реки: все подробности

Скоро украинцы смогут увидеть лавандовые реки, которые появятся в дендропарке "Добропарк" около села Мотыжин в Киевской области. Сейчас садоводы высаживают 25 тысяч кустов лаванды.

Уже в следующем году волнистые линии превратятся в лавандовые реки. Об этом сообщает "Добропарк" на своей странице в Facebook.

Также в парке продемонстрировали свою работу.

Будущие лавандовые реки (фото: facebook.com/dobropark.ua

"И совсем скоро эта солнечная поляна станет местом эстетического наслаждения, множество хороших фото, дыхательная терапия, покой и единения с прекрасным от раннего лета до самой осени", - говорится в сообщении.

Пользователи сети также прокомментировали эту новость.

Ура, лавандовые волны, супер, спасибо за работу! Игорь, а масло лавандовое в планах? А сухая лаванда в мешочках? Без этого же никак! Это же память о парке. Вы и команда, Невероятные!

Супер идея! Ждем с нетерпением лаванду. Пусть растет не по дням, а по часам. Успехов вам в вашем труде. И спасибо огромное, что создаете красоту, за то, что радуете нас, любителей красоты;

Я осенью 2019 нарвала лаванды и посадила прямо в землю. Каждый день поливала, и они в этом году ожили. Так замечательно. Даже цвести будут. Представляю какая у вас будет красота!!! Успехов Вам!!!

Вы молодцы! Очень красиво будет! Хотелось бы еще чтобы было несколько мест где можно нарвать или за адекватную плату купить цветы. Были у вас на тюльпановых полях, красиво было, и так хотелось привезти несколько цветочков домой.

Скриншоты с Facebook

Напомним, в центре Киева нашли озеро в форме кота и хотят сделать там парк мечты.

Ранее вандалы испортили клумбу в парке "Победа".