В Украине появятся электронные больничные: названа дата

Больничные в Украине с 1 апреля 2020 года появятся в электронной форме. Такое нововведение должно ускорить выплату компенсаций и будет способствовать борьбе с коррупцией. Об этом рассказал заместитель Министра социальной политики Олег Коваль.

Электронный больничный сможет гарантировать прозрачность по нескольким направлениям. Каждый больничный будет подписывать врач с помощью электронной подписи.

Электронный оборот позволит отслеживать, выдавал ли больничный профильный доктор. Также появится возможность отслеживать схемы, при которых половина сотрудников предприятия якобы находится на больничном, но они продолжают работать, и получать выплаты из Фонда соцстрахования.

Весь процесс будет автоматизирован. Информация через реестр Пенсионного Фонда автоматически будет попадать в Фонд соцстрахования, и человек сразу будет получать компенсацию.

По словам Коваля, благодаря электронным больничным государство ежегодно будет экономить от 1 до 5 миллиардов гривен.

Напомним, что в Украине кардинально изменится медицинское обслуживание. Это коснется электронных направлений, бесплатного обслуживания и т.д.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что система eHealth, которую запустили 2,5 года назад, уже усовершенствована и теперь сможет обеспечить надежную защиту персональных данных пациентов.

Также eHealth даст возможность запустить полезные онлайн-сервисы для украинцев, включая возможность выбора семейного врача и заключение декларацию с врачом через онлайн.