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В Украине появится собственный Нью-Йорк: в Раде приняли решение (фото)

Новина українською →
Новгородське, Четверг 01 июля 2021 16:21
В Украине появится собственный Нью-Йорк: в Раде приняли решение (фото) Коллаж РБК-Украина: в Украине появился Нью-Йорк
Автор: Тетяна Самарук

В Украине переименуют прифронтовой поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк.

Об этом сообщили в Telegram- "Украина Online".

Так, в Верховной Раде приняли проект постановления №5081 о переименовании прифронтового поселка. За соответствующее решение проголосовал 301 народный депутат

Как пояснили в пояснительной записке к проекту постановления, переименование поселка Новгородское было осуществлено по инициативе местных жителей. Они стремились вернуть населенному пункту историческое название.

Украинский институт национальной памяти отмечает, что переименование президиумом Верховной Рады Украины 19 октября 1951 года Нью-Йорка в пгт Новгородское было продиктовано политико - идеологическими соображениями коммунистической партии.

В Украине появится собственный Нью-Йорк: в Раде приняли решение (фото)Фото: в Украине появился Нью-Йорк (t.me/UkrainaOnlline)

Как известно, поселок городского типа находится на расстоянии 42 км от районного центра города Бахмут. В нем проживает около 12 тыс. человек.

В комментариях пользователи пишут, что в Украине есть более важные решения, чем переименование поселка. Однако, есть те, которые говорят, что это историческое название и его необходимо было вернуть

  • Ну если это историческое название, то почему нет? Впрочем, я ничего не знаю об истории этого пгт
  • До 1951 года поселок так и назывался. И жители сами захотели вернуть это название
  • Все правильно сделали. Они вернули свое название.

Ранее мы сообщали, что в Киеве переименуют ряд улиц.

Кроме того, один из крупнейших банков Украины сменил название.

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