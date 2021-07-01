В Україні з'явиться власний Нью-Йорк: у Раді прийняли рішення (фото)

В Україні перейменують прифронтове селище міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області в Нью-Йорк.

Про це повідомили в Telegram -каналі "Україні Online".

Так, у Верховній Раді прийняли проєкт постанови №5081 про перейменування прифронтового селища. За відповідне рішення проголосував 301 народний депутат

Як пояснили у пояснювальній записці до проєкту постанови, перейменування селища Новгородське було здійснено за ініціативи місцевих жителів. Вони прагнули повернути населеному пункту історичну назву.

Український інститут національної пам'яті зазначає, що перейменування президією Верховної Ради України 19 жовтня 1951 року Нью-Йорка в смт Новгородське було продиктовано політико-ідеологічними міркуваннями комуністичної партії.

Фото: в Україні з'явився Нью-Йорк (t.me/UkrainaOnlline)

Як відомо, селище міського типу знаходиться на відстані 42 км від районного центру міста Бахмут. У ньому проживає близько 12 тис. осіб.

У коментарях користувачі пишуть, що в Україні є важливіші рішення ніж перейменування селища. Однак, є ті, які кажуть, що це історична назва і її необхідно було повернути