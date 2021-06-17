Один из крупнейших банков Украины сменил название

Акционерное общество "Райффайзен Банк Аваль" с 17 июня 2021 года официально сменило свое название на Акционерное общество "Райффайзен Банк". Соответствующие изменения внесены в устав банка и государственный реестр.

Как отмечается в сообщении, "Райффайзен Банк" продолжает выполнять все обязательства как правопреемник "Райффайзен Банка Аваль" перед клиентами и контрагентами.

"В связи с переименованием банка не нужно обращаться в отделения, перевыпускать карты или переоформлять ранее поданные документы. Банк работает в обычном режиме", - добавили в пресс-службе.

Банк "Аваль" основан в 1992 году. В августе 2005 года австрийская группа Raiffeisen Int купила 93% банка "Аваль" за 1 млрд долларов. При покупке было решено сохранить бренд "Аваль". Сейчас крупнейшими акционерами банка являются Raiffeisen Bank International (68,27% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - 30%.