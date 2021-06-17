ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Один из крупнейших банков Украины сменил название

Новина українською →
Украина, Четверг 17 июня 2021 10:39
Один из крупнейших банков Украины сменил название Фото: Райффайзен Банк Аваль сменил название на Райффайзен Банк (aval.ua)
Автор: Александр Белоус

Акционерное общество "Райффайзен Банк Аваль" с 17 июня 2021 года официально сменило свое название на Акционерное общество "Райффайзен Банк". Соответствующие изменения внесены в устав банка и государственный реестр.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, "Райффайзен Банк" продолжает выполнять все обязательства как правопреемник "Райффайзен Банка Аваль" перед клиентами и контрагентами.

"В связи с переименованием банка не нужно обращаться в отделения, перевыпускать карты или переоформлять ранее поданные документы. Банк работает в обычном режиме", - добавили в пресс-службе.

Банк "Аваль" основан в 1992 году. В августе 2005 года австрийская группа Raiffeisen Int купила 93% банка "Аваль" за 1 млрд долларов. При покупке было решено сохранить бренд "Аваль". Сейчас крупнейшими акционерами банка являются Raiffeisen Bank International (68,27% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - 30%.

"Райффайзен Банк Аваль" среди украинских банков занимает третье место по количеству отделений - 396 на 1 января 2021 года. Кроме того, он находится на третьем месте по прибыли - 3,741 млрд гривен за 2020 год.

Читайте РБК-Украина в Google News
банки Райффайзен Банк Аваль
NEWS
Третий день в Украине более 1 тысячи новых случаев коронавируса
Третий день в Украине более 1 тысячи новых случаев коронавируса
DAILY
Испытательный срок. Чем закончился саммит Путина и Байдена в Женеве
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Испытательный срок. Чем закончился саммит Путина и Байдена в Женеве