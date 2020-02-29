В Украине появится новый вид документов: скоро вступит в силу

В Украине скоро появится новый вид документов на официальном уровне - QR-коды и электронные чеки будут приравниваться к своим бумажным аналогам. Об этом говорится в Закон о РРО, где планируют внести определение "электронный расчетный документ". Это поможет многим украинцам обменивать товары и доказывать факт покупки без наличия бумажного чека.

Приобретение прав электронными расчетными документами, таких как QR-код и электронный чек, равных с их бумажными аналогами, ожидается с 19 апреля 2020 года. Реализует это Закон Украины от 20.09.2019 г. № 128-IX.

Продавец при продаже товара сможет также воспроизвести на экране программного РРО (дисплее, на котором установлен программный регистратор расчетных операций) QR-код, что позволяет лицу осуществлять его считывание и идентификацию с расчетным документом, или отправить электронный расчетный документ на предоставленный потребителем абонентский номер или адрес электронной почты.

Расчетный документ должны выдать или создать в электронной форме не позднее момента передачи товара (услуги).

Это нововведение должно существенно упростить украинцам возможность возврата или обмена товара, а также доказать права на его владение.

Стоит отметить, что изначально законодатели забыли внести аналогичные изменения в Закон Украины "О защите прав потребителей" от 12.05.1991 г. № 1023-XII. Исправит это Закон Украины от 16.01.2020 г. № 465-IX.

Напомним, что ранее в Украине подготовили приятный сюрприз для молодых родителей. Сейчас в нашей стране уже активен сервис "єМалятко".