В Украине появится новый праздник: все подробности

В первый месяц лета в Украине появится новый праздник - День отца. Соответствующий указ президента утвердил Кабинет министров.

День отца предлагается отмечать ежегодно в третье воскресенье июня. В 2019 году праздник выпадает на 16 июня. Неофициально в Украине такой день ранее отмечали или в третье воскресенье июня, или в третье воскресенье сентября. Однако на официальном уровне этот праздник так и не был утвержден.

Минсоцполитики и вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе считают логичным введение официального Дня отца наряду с уже существующими Днем семьи (8 июля), Днем матери (второе воскресенье мая) и Днем защиты детей (1 июня), а потому выступили с подобной инициативой.

Кстати, изначально инициатором создания этого праздника называют миссис Додд из США, которая в такой способ хотела выразить признательность своему отцу. К слову, теперь в этот день государство и граждане поддерживают небогатых одиноких отцов.

Напомним, что 9 мая по случаю Дня победы во Второй мировой войне пройдут памятные торжества, что повлияет на график работы транспорта. На некоторых улицах полностью ограничат движение.

Коллаж РБК-Украина

Мы писали, что в Национальной полиции Украины заявили, что в массовых мероприятиях 8-9 мая планируют участвовать почти 220 тысяч человек.

А также, что в Киеве 10 и 11 мая частично ограничат движение транспорта на улице Теодора Драйзера.